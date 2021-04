"Plus belle la vie" brise le tabou des violences sexuelles faites aux hommes

Dans "Plus belle la vie" ce mercredi soir sur France 3, le commandant Patrick Nebout est violé par un voyou armé. Une scène difficile à regarder pour les plus sensibles et surtout pour les plus jeunes. "Je n'en ai pas dormi pendant un mois", raconte le comédien Jérôme Bertin.

Une fois encore, la série de France 3 tournée à Marseille aborde un sujet de société tabou. En France, il existe très peu de chiffres sur les viols commis sur des hommes. 5 % des hommes en auraient été victimes en France. "On est presque à 20 % aux États-Unis, précise Jérôme Bertin. Ça veut dire qu'en France, on n'en parle pas. Et pourtant, ces hommes existent. Et ils ont droit de dire qu'ils souffrent".

Des témoignages de victimes pour écrire l'intrigue

Pour écrire ce scénario, les producteurs ont demandé l'avis de la fondatrice de l'association les Résilientes. Ana Tsaï, victime elle aussi d'un viol a permis de rendre l'intrigue encore plus réaliste : "je les ai mis en relation avec des hommes que je suis dans des groupes de paroles. Ça a permis à Jérôme d'incarner ce rôle fort".

Depuis sa création, "Plus belle la vie" ne cesse d'aborder des sujets d'actualité et de société. Il y a eu notamment le mariage pour tous, la gestation pour autrui ou encore les ravages de la drogue.

