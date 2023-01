Plus d'animations et de produits locaux : le marché de Noël de Strasbourg vu par le jury citoyen

Cela faisait partie de la grande consultation lancée en 2021 par la mairie de Strasbourg pour faire évoluer son marché de Noël. Pendant huit mois, 50 citoyens strasbourgeois ont eu pour mission de répondre à cette question : Pour un évènement "Strasbourg Capitale de Noël" plus social, écologique et solidaire, que les Strasbourgeois·es se réapproprient : comment faire évoluer cet événement dans notre vie quotidienne, sous notre sapin et dans l’ensemble des quartiers tout en préservant son rayonnement et son attractivité touristique ?

ⓘ Publicité

Après 7 sessions de travail, plusieurs visites sur les marchés de Noël alsaciens et de nombreuses rencontres, le jury citoyen a présenté ce mercredi 32 préconisations avec, notamment, un marché de Noël plus ouvert aux autres quartiers, des produits plus locaux, plus d'animations pour les enfants, ou encore des horaires étendus et des chalets encore plus aérés.

Des produits plus authentiques et le retour des nocturnes

Le jury a dévoilé ses propositions ce mercredi soir © Radio France - Emilie Pou

"Nous avons suivi les différentes polémiques et cela fait partie aussi de nos priorités" explique Eric, retraité. "Par exemple sur les produits proposés, nous souhaitons de l'authenticité et de la qualité. Nous voulons des produits plus locaux, moins mercantiles, pour que l'on puisse retrouver cette féérie de Noël" précise cet habitant du quartier des Poteries. "Nous nous sommes aussi prononcés pour qu'il y ait plus de nocturnes jusqu'à 22 heures le soir, pour que les Strasbourgeois qui travaillent puissent venir manger sur le marché."

Créer un musée de Noël

L'idée du jury est aussi qu'il y ait plus d'animations pour les enfants, car "c'est aussi ça la magie de Noël". "Avec des déambulations, des contes, des chalets à leur hauteur, des ateliers de création" ajoute Brice du quartier de l'Orangerie, qui s'est également beaucoup impliqué dans une des recommandations : créer un musée de Noël à Strasbourg. "D'abord de façon temporaire et ensuite pérenne, pour en faire la véritable capitale de Noël".

Toutes ces propositions sont désormais dans les mains des élus de la ville de Strasbourg. Ils feront un retour au jury début mars. Les préconisations retenues seront mises en œuvre lors des éditions 2023 et 2024 de "Strasbourg Capitale de Noël".