Plus d'un million de personnes se sont rendues dans 1.000 lieux culturels en France à l'occasion de la Nuit européenne des musées, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juillet. En 2019, l'événement avait attiré 2 millions de visiteurs.

Plus d'un million de visiteurs pour la 17e édition de la Nuit européenne des musées en France

Le musée du Louvre a accueilli plus de 2.800 visiteurs lors de la nuit européenne des musées.

Plus d’un million de visiteurs ont poussé les portes des quelque 1.000 musées participant à la Nuit européenne des musées en France, ce samedi, jusque tard dans la nuit. Cette affluence était attendue après des mois de fermeture et de restrictions à cause du coronavirus mais elle reste toutefois bien moindre qu'en 2019 puisque la 15e édition avait attiré 2 millions de visiteurs dans 1.300 lieux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Paris, le musée de l'Armée a fait le plein de visiteurs avec 8.052 personnes dans l'Hôtel national des Invalides.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le musée d'Orsay a lui accueilli 4.589 personnes et le musée du Louvre 2.820 visiteurs. Son homologue à Lens a connu un succès encore plus grand avec 4.500 visites cette nuit.

A Lyon, 2.516 visiteurs sont allés au musée des Confluences. Autre exemple, à Angers, 2.576 visiteurs se sont rendus dans les musées de la ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce dimanche, premier dimanche du mois, un grand nombre de musées en France sont gratuits.