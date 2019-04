Plus d'un million de vues sur YouTube pour le clip "Les oubliés" de Gauvain Sers

C'est ce qui s'appelle un carton ! Le clip du dernier titre du chanteur creusois Gauvain Sers a déjà été vu plus plus d'un million de fois sur la plateforme de vidéos Youtube.

Département Creuse, France

Décidément tout réussi à Gauvain Sers ! Le clip de sa chanson "Les oubliés" dépasse le million de vues sur Youtube, et cela deux mois à peine après sa sortie. Le chanteur creusois s'est réjoui sur son compte Twitter de ce succès et en a profité pour remercier ses nombreux fans. Ce chanson lui a été inspiré par un instituteur et directeur d'école de la Somme. Il lui avait envoyé une lettre pour lui parler des menaces de fermeture qui pesaient sur son établissement. Les oubliés c'est aussi le titre du second album de Gauvain Sers qui est sorti le 29 mars.