Plus d'un siècle après son installation, le grand orgue de la cathédrale de Lisieux va être restauré

C'est un évènement pour la ville de Lisieux mais aussi pour cet orgue classé monument historique : 151 ans après son installation au dessus de la tribune, l'instrument à vent va subir une importante restauration.

ⓘ Publicité

Orgue de la cathédrale de Lisieux © Radio France - Ville de Lisieux

Plus de 3000 tuyaux en plomb composent l'instrument

Mais de nombreuses pièces ont souffert et risquent de s'abimer davantage si rien n'est fait. Le chantier qui va débuter mi février 2023 doit durer 36 mois pour un montant total de 800.000 euros. Un coût qui s'explique par la taille de l'instrument et sa situation dans un espace exigu qui va nécessiter l'intervention de quatre facteurs d'orgue de renom.

Un important échafaudage sera installé avec un palan pour déplacer les tuyaux. Seuls les plus petits seront déplacés, les gros trop lourds et encombrants seront restaurés sur place.

Orgue de Lisieux © Radio France - Ville de Lisieux

La mairie lance l'opération "parrainez un tuyau"

Si la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie prend en charge 40% du budget des travaux, et le département du Calvados 20 %, la part restant à la charge de la ville reste lourde. Outre son grand orgue Cavaillé Coll, la Cathédrale va être restaurée ainsi que plusieurs autres sites. La mairie va donc signer une convention tripartite avec la Fondation du Patrimoine et l'Association de Sauvegarde des Amis de l'orgue et va lancer un appel aux dons avec l'opération "parrainez un tuyau".

Chaque habitant de Lisieux, d'ailleurs en Normandie ou même en France pourra acheter un ou cinq tuyaux de l'orgue pour un don de 25 à 500 euros et verra son nom inscrit sur l'instrument.

Durant toute la durée des travaux, la cathédrale restera ouverte au public et lors des cultes. Et les fidèles ne seront pas privés de musique puisque la cathédrale dispose d'un second orgue plus petit situé dans le coeur. Un orgue Cavaillé Coll lui aussi que la ville voudrait voir comme le grand classé monument historique.