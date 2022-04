Plus de 1.000 visiteurs pour la chasse aux œufs au labyrinthe des Monts de Guéret, un record !

Œufs, lapins ou poules en chocolat : les cloches de Pâques ont fait des heureux ce lundi, notamment au labyrinthe des Monts de Guéret. Sous un grand soleil, le site a pu cette accueillir de nombreux gourmands. "Les deux dernières années, nous avons du annuler l'évènement en raison du Covid alors là, on retrouve une activité normal. Ca fait du bien. Et puis cette fois, il n'y a pas de masques ni de pass sanitaire, même si nous respectons évidement les règles sanitaires, c'est quand même plus léger pour les visiteurs. On le sent, ils sont contents de profiter de grands espaces", confie avec le sourire Camille Beaume, la responsable du site. Un succès qui s'est confirmé avec le chiffre d'entrées réalisé : 1.200, un record !

Pour réussir la chasse aux œufs du labyrinthe des Monts de Guérets, il fallait retrouver au moins six œufs cachés dans le site. © Radio France - Marion FERRERE

Plusieurs centaines d'œufs en plastique étaient cachés dans le labyrinthe. La mission donc : en retrouver au moins six, tous très bien cachés dans les 25 000 m² du site pour les échanger ensuite avec du vrai chocolat. Une tâche pas si simple comme le confirme Angelina et Yannick. "Au début ce n'était pas évident, des gens nous ont un peu aidé. Il faut regarder partout en se promenant, il y en a sur les haies mais aussi au sol", explique le jeune garçon de 13 ans. "Il faut regarder sous les buissons, derrières les pancartes, ce n'est pas simple car il faut être plus rapide que les autres ! C'est un petit challenge et avec le beau temps, c'est très sympa. C'est sportif !", ajoute Angélina accompagnée de son frère. Aloïs et Hugo eux, nous ont donné quelques conseils, "il ne faut pas oublier la boîte d'œufs et ensuite arriver tôt, en premier ! Et regarder partout, à droite, à gauche : bien ouvrir l'œil". La recette a fonctionné : les deux cousins ont récolté une dizaine d'œufs et en ont même partagé avec des chasseurs d'œufs en difficulté.

Aloïs et Hugo accompagnés par leurs grands-parents lors de la chasse aux œufs au labyrinthe des Monts Guéret. © Radio France - Marion FERRERE

Un œuf en or à retrouver pour un prix spécial

Les parents aussi se sont pris au jeu. "C'est très sympa ! Je pense qu'on s'amuse autant que les enfants", confirme Juliette. Gaétan confirme, "ce n'est pas forcément simple, on cherche partout, on passe à côté de certains, c'est drôle et puis les enfants sont heureux alors c'est top". Eden, 8 ans, lui a remporté le gros lot ! En découvrant l'œuf en or, il a gagné "une énorme omelette de chocolat", s'amuse-t-il à décrire. "J'ai mis la tête dans un buisson et pouf, je l'ai trouvé", se réjouit-il. En réalité, ce sont plusieurs gros œufs. "On a une réserve de chocolat pour un bon moment", rigole sa mère.

Eden a trouvé l'œuf en or en plein milieu du labyrinthe de Guéret et a remporté un lot spécial. © Radio France - Marion FERRERE

Au total, plus de 5.000 chocolats ont été distribués à la sortie du labyrinthe, troqués contre les œufs en plastique. "On compte bien en manger dès ce soir", glisse Angélina en riant.