Plus de 1,5 million d'euros versés aux sites franciliens par le loto du patrimoine 2022

C'est un peu Noël avant l'heure pour les sites sélectionnés par le loto du patrimoine de la mission Bern cette année. Ils ont reçus leur chèque pour financer travaux de restauration et autre rénovation de ces lieux chargés d'histoire et qui menaçaient de disparaitre. Découvrez les montants versés aux huit sites franciliens .

ⓘ Publicité

Paris (75)

L'atelier Falguière, l'une des plus anciennes résidences d'artistes au monde en plein Paris touche 105.000 euros. Créée il y a plus de 150 ans, la cité Falguière a accueilli des peintres comme Modigliani ou Gauguin et l'atelier 11, dernier encore existant a besoin de travaux importants. La façade, les escaliers, la mezzanine seront restaurés. La verrière et les baies vitrées qui sont d'origine doivent être remplacées. Des artistes et des architectes se battent depuis les années 1960 pour la préservation de ce patrimoine.

Seine-et-Marne (77)

Les remparts gallo-romains de Meaux, construit entre la fin du IIIe siècle et le début du IVe reçoivent 300.000 euros pour conserver les pierres de parement anciennes et remonter les parties effondrées.

Censés protéger le cœur et le forum de Meaux, ils avaient échappé à la démolition grâce au jardin suspendu aménagé par l'évêque de Meaux, Dominique Séguier au XVIIe siècle.

Yvelines (78)

La Maison des sœurs à Châteaufort, maison rurale située à l’entrée du domaine d’Ors reçoit 129.000€ pour rouvrir au public. Construite par un des fondateurs de la Banque de France, elle a hébergé deux sœurs de charité et proposera des expositions sur l'histoire du domaine, la faune et la flore de cette réserve naturelle.

Essonne (91)

L'ancienne chapelle Saint-Blaise des Simples à Milly-la-Forêt touche 102.000 euros pour restaurer les dessins et les vitraux de Jean Cocteau, installé dans la ville depuis 1947. L'argent servira à rénover ce dernier témoin de l'existence d'une maladrerie construite au XIIe siècle, où les lépreux venaient prier en invoquant saint Blaise, le guérisseur. A l'époque, un jardin attenant permettait la culture des plantes médicinales à Milly-la-Forêt.

Hauts-de-Seine (92)

La chapelle de l'ancien hôpital de la Reine à Saint-Cloud reçoit 104.000€ pour préparer sa réouverture au public. Ce lieu, agrandit par la Reine Marie-Antoinette, sera un lieu de recueillement multiconfessionnel et un lieu de repos pour le personnel de l’hôpital. En parallèle, elle pourra accueillir des expositions en partenariat avec le Musée des Avelines ou des artistes contemporains, mais aussi des concerts, lectures et conférences.

Seine-Saint-Denis (93)

Le château de Maison Blanche à Gagny touche 300.000 euros grâce au loto du patrimoine. Une somme qui va permettre à la commune, propriétaire de faire revivre la bâtisse du 17e siècle.

Elle voudrait que ce château puisse devenir un véritable pôle d’apprentissage pour les jeunes et les personnes en recherche d’emploi**.** Différentes activités pourraient y être installées comme un restaurant d’application avec une salle de restauration, un jardin d'hiver, un salon de thé et une cuisine au rez-de-chaussée, géré par l’école de formation créée par Thierry Marx, Cuisine Mode d’emploi.

Il pourrait aussi accueillir une résidence d’artistes avec 6 ateliers, salle de détente au premier étage et au deuxième étage il pourrait y avoir une Smart université, lieu d’études supérieures diplômantes post-bac et de prévention de lutte contre le décrochage qui existe déjà sur la commune, avec open-space et salle de réunion.

Val-de-Marne (94)

Le pigeonnier de la Fondation des Artistes à Nogent-sur-Marne, a besoin d'une restauration complète et bénéficie donc de 167.000 euros. Actuellement, ce pigeonnier est complètement délabré et les usagers du parc ne peuvent pas s'en approcher.

Val-d'Oise (95)

Le Hall John Fitzgerald Kennedy à Sarcelles, pavillon des années 1955-1970 labellisé "Architecture contemporaine remarquable" touche 300.000 euros. Une des sommes les plus importants et pour cause, il est en grand danger. Ce bâtiment sur pilotis est en très mauvais état. Petit à petit, il n'a plus été utilisé et il a été victime d'un incendie. Il est urgent de le restaurer pour pouvoir à nouveau l'ouvrir au public.

Réhabilité, le pavillon propriété de la ville de Sarcelles, servirait alors d'espace d'exposition, d'animation et de vente de la production agricole (maraîchage et potager). Il pourrait faire le lien entre les projets passés (création du grand ensemble) et présents (agriculture urbaine).