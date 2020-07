Plus de 1000 km de circuits balisés pour découvrir le Luberon à VTT

La création de l'espace VTT Provence-Luberon est toujours en cours mais la majorité des sentiers est déjà praticable. L'occasion de (re)découvrir le Parc naturel régional du Luberon et la montagne de Lure, dans les Alpes-de-Haute-Provence, via une soixantaine de circuits.

Prêt à enfourcher votre VTT pour parcourir une partie du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence ? C'est ce que propose le Parc naturel régional du Luberon, avec la création de l'espace VTT Provence Luberon-Lure. Une soixantaine de circuits balisés pour VTT, sur plus de 1000 kilomètres à travers le parc naturel du Luberon et la montagne de Lure. Sans compter 6 grands tours sur GPS et deux grandes itinérances depuis le nord Ventoux et la frontière italienne.

Des itinéraires pour tous les niveaux

Quarante parcours sont accessibles aux amateurs. Quelques travaux sont en cours, mais la majeure partie de ces pistes sont déjà balisées. Elles ont été conçues dans le respect des espaces naturels par des professionnels et pratiquants locaux. D'ailleurs, ils appellent à respecter les consignes élémentaires à commencer par éviter de sortir de ces sentiers, surtout dans les réserves biologiques du petit Luberon, du Mont-Ventoux et sur le site classé du Colorado de Rustrel.

L'espace VTT Provence Luberon-Lure sera officiellement inauguré le 18 octobre prochain, lors de l'événement All ride VTT Luberon, organisé au départ du Château de l'environnement à Buoux. Plus d'infos sur www.provence-a-velo.fr