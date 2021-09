Plus de 120 personnes au Cultura d'Auxerre pour le 1er album de Didier Bourdon

Le membre des Inconnus Didier Bourdon a tenu une séance de dédicace samedi 11 septembre au Cultura d'Auxerre, trois mois après la sortie de son 1er album "Le Bourdon". Et il y avait foule pour approcher le comédien et humoriste : plus de 120 personnes se sont succédé.