Plus de 1200 pères-Noël dans le sous-sol d'une maison de Pfaffenhoffen

Mathéo Schaub collectionne les pères Noël depuis l'âge de 3 ans. Il en a aujourd'hui 17 et sa collection dépasse les 1200 exemplaires. Il les a installés dans un musée aménagé au sous-sol de la maison familiale à Pfaffenhoffen, il y organise des visites tous les week-ends.

Quand on pénètre dans ce musée, plus de 1200 père Noëls vous assaillent du regard: quelques uns de grandeur supposée nature, beaucoup de petite taille serrés les uns contre les autres, des automates qui ronflent, qui prennent un bain, jouent de la trompette ou montrent leurs fesses.

ça a commencé à l'âge de 3 ans, on avait un père Noël qui s'est cassé, j'étais très triste et mamie m'a offert le sien pour me consoler, sauf qu'après mémé m'a aussi offert le sien puis on m'en a acheté et ça c'est jamais arrêté. Mathéo Schaub, collectionneur de pères Noël