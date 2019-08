Plus de 143 000 personnes ont visité l'exposition "Picasso et l'exil" au musée des Abattoirs

L'exposition "Picasso et l'exil" s'est terminée ce dimanche. Commencée le 15 mars dernier, elle a compté plus de 143 000 visiteurs. Un record.

Toulouse, France

Durant ces derniers jours d'exposition, il n'était pas rare de voir la queue de la file d'attente s'étaler jusqu'au grille du musée d'art contemporain de Toulouse. L'exposition "Picasso et l'exil", terminé ce dimanche, a été la meilleure en terme de fréquentation de l'histoire du musée des Abattoirs. Le précédant record était aussi pour une exposition de Pablo Picasso. Pour l'exposition intitulée "Picasso, horizon mythologique", les œuvres de l'artiste espagnol avait attiré plus de 100 000 spectateurs entre septembre 2015 et janvier 2016.

Picasso et la Retirada, une histoire qui attire

La directrice du musée, Annabelle Ténèze, se félicite de ce succès qui devrait faire tomber à la fin de l'année le record de fréquentation annuelle. Ce succès ne l'étonne pas. "Picasso est l'artiste le plus mondialement connu, peut-être avec Léonard de Vinci. Et, derrière l'autre thème celui de l'exil, il y a toute l'histoire autour de la Retirada. On célèbre les 80 ans cette année de l'exil forcé des républicains espagnols vers la France. Cette histoire a particulièrement marqué les Toulousain et l'Occitanie dans son ensemble."

Dans les allées du musée, un véritable travail de mémoire s'est opéré chez de nombreux visiteurs. C'est le cas de Christian. "J'ai grandi au milieu de nombreux républicains espagnols, c'est important ce genre d'exposition. Elle permet de garder en tête les horreurs du XXème siècle." Pour de nombreux visiteurs, c'est surtout le nom de Pablo Picasso qui les a poussé à venir au musée. "Ces œuvres sont les plus belles, sourit Sylvie venue avec son petit-fils, On ne peut être qu'admiratifs devant ses fresques."

Dès le 19 septembre, le musée des Abattoirs proposera une nouvelle exposition cette fois sur Peter Saul (se prononce SAOL). Un artiste mondialement connu pour ses œuvres, de style Pop Art, caricaturant entre autres le président américain Donald Trump.