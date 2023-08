Plus de 150 pilotes attendus pour la montée historique du Ballon d'Alsace ce dimanche

Plus de 150 pilotes partent à la conquête du Ballon d'Alsace au volant de leurs voitures anciennes ce dimanche matin.

Avec 12,7 km de parcours, c'est l'une des plus importantes montées historique de France.

Les équipages sont arrivés dès ce vendredi après-midi sur la place de l'Arsenal à Belfort pour les dernières vérifications techniques. L'accès à la zone est gratuite pour le public qui peut en profiter pour aller à la rencontre des pilotes.

Une première pour les équipages à Belfort

C'est la 2e fois seulement que la montée du Ballon se fait depuis Lepuix et non pas depuis le versant vosgien, et la première fois que les voitures stationnent à Belfort Ville.

Sur les près de 200 inscrits, près de la moitié sont des participants qui viennent de l'étranger, de Suisse ou d'Allemagne. Un rendez-vous qui régale les passionnés d'automobile mais aussi le public, grâce à la diversité des modèles qui défileront : « « L'intérêt c'est aussi la mixité dans ce genre d'épreuve. Le point commun, c'est la passion de la voiture, qui peut produire des choses étonnantes dans notre société : voir des gens propriétaires d'une voiture à moins de 10,000 euros discuter en même temps avec quelqu'un qui possède une voiture à 2 millions. » explique Jean Pierre Munsch, président d'Historally, organisateur de l'évènement.

Une parade est prévue ce samedi à 18h30 dans la ville de Belfort. Le premier départ pour la montée à Lepuix se fait à 8h15 ce dimanche. Plusieurs zones sont prévues pour le public. L'entrée est gratuite.