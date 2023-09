Plus de 17 000 festivaliers ont assisté aux spectacles du Chainon Manquant à Laval et Changé

Malgré la pluie et les orages qui ont bouleversé le programme de la dernière journée, le festival du Chainon Manquant s'est terminée sur de très belles notes ce dimanche 17 septembre à Laval et Changé. 17 329 personnes ont découvert les nombreux spectacles de théâtre, de danse, d'arts de la rue et les concerts proposés.

Les organisateurs du festival se disent très satisfaits de la fréquentation des 113 représentations (71 spectacles) avec un taux de remplissage de 86 %. Rendez-vous du 17 au 22 septembre 2024 pour la 33e édition.