Plus de 20.000 visiteurs attendus ce week-end au salon européen des métiers d'art de Strasbourg

C'est l'édition des 10 ans. Le salon européen des métiers d'art de Strasbourg, le salon Résonances, a ouvert ses portes ce vendredi au nouveau parc des expos du Wacken. Près de 180 artistes, graveurs, souffleurs de verre, céramistes, maroquiniers, feutrières, vanniers sont rassemblés pour des démonstrations de leur savoir faire.

ⓘ Publicité

Une trentaine d'entre eux viennent d'Alsace. Mais ils sont aussi originaires de toute la France, et de 7 pays européens : Allemagne, Espagne, Danemark ou même Finlande.

En France on compte environ 60.000 entreprises de métiers d'art dont environ 900 en Alsace. Et pour les exposants ce salon strasbourgeois est LA référence.

"Je crois que le public qui vient est de plus en plus averti. Regardez, c'est déjà plein. C'est la place où il faut être. C'est un des meilleurs salons. Que ce soit pour les différents domaines artistiques ou compétences, c'est un très beau salon. Tout le monde excelle dans son domaine pour pouvoir venir ici" estime Didier Esslinger graveur sur lave à Dambach la ville, en Alsace. Après les années Covid, les artisans d'art retrouvent leur clientèle qui peut voir, toucher, admirer les créations. Comme celles de Fanny Perret, sérigraphe graveuse venue des environs de Lyon. "C'est le grand rendez-vous de l'année, on n'a pas de salon aussi prestigieux près de chez moi" estime-t-elle.

Dans le hall du salon Résonances à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Feutrières, graveuses, enlumineurs, couteliers, céramistes, ébénistes, les 180 exposants sont aussi une vitrine de l'artisanat d'art. Vitrine indispensable car certains métiers disparaissent petit à petit.

Levier économique

"Ce sont des métiers qui se perdent. La gravure, typiquement, nous sommes de moins en moins à la pratiquer parce que c'est long, il y a des parties toxiques, c'est moins enseigné à l'école, le métier se perd complètement. Développer des systèmes de transmission de ce métier et le faire connaître au grand public c'est essentiel, sinon on va le perdre" ajoute la jeune femme.

Ce vendredi matin, le salon était en tout cas déjà rempli de visiteurs souvent amateurs d'art, prêts à ne pas compter leurs dépenses pour s'offrir de beaux objets. "Je n'ai pas de budget, c'est bien le problème" rigolait ainsi un visiteur strasbourgeois.

Dans le salon Résonances © Radio France - Antoine Balandra

"Le but premier de ce salon, c'est un levier économique pour les exposants. Ils sont là pour vendre leurs créations. On est fiers de dire que l'an dernier on a atteint un million de ventes réalisées sur le salon. Un chiffre doublé dans les 10 ans où l'on a été présents" explique Elisa Heckmann chargée de la communication à la fédération des métiers d'art d'Alsace.

Hommage à Thierry Mugler

Cette année, les organisateurs ont également souhaité rendre hommage au couturier alsacien Manfred Thierry Mugler, disparu au mois de janvier. Huit robes du créateur sont ainsi exposées au centre du hall d'exposition.

"On a eu la chance d'avoir un génie de la couture d'origine strasbourgeoise. On a voulu lui rendre hommage. On espérait dès l'an dernier qu'il puisse assister au salon. Il est décédé entre temps. Du coup on a transformé cela en hommage à son travail, à sa vie d'artiste. Nous avons huit robes haute couture présentes sur le salon Résonances. On l'avait aussi choisi pour son amour pour les métiers d'art. Que ce soit par la broderie, par la plume, on trouve ce travail sur les robes présentées au salon" explique Elisa Heckmann. Au total, 20.000 visiteurs sont donc attendus en quatre jours.

Le salon européen des métiers d'art de Strasbourg, le salon Résonances c'est jusqu'à lundi inclus. 8 euros pour samedi ou dimanche. 6 pour une entrée lundi.