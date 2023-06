Plus de 200 estampes de l'artiste Zao Wou-Ki exposées au Musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun

L'histoire entre l' Hospice Saint-Roch et Zao Wou-Ki a débuté en 2008. L'artiste vient inaugurer une exposition autour de ses encres et aquarelles. Il en profite pour offrir l'une de ses œuvres au musée. La première d'une longue série. "Son épouse est originaire du Berry, commente Anne Grezy-Aveline, chargée de communication au musée de l'Hospice Saint-Roch. Et il avait une affection particulière pour notre musée qui a une orientation pour les œuvres graphiques".

A la mort de Zao Wou-Ki, sa veuve Françoise Marquet-Zao, a offert une partie de la collection de son mari au musée d'Issoudun, 353 estampes et 27 livres de bibliophilie. "C'est un cadeau incroyable... L'exposition permet de voir l'évolution de l'artiste, les approches et techniques différentes."

L'exposition est prévue pour durer 6 mois. Les œuvres devront ensuite rejoindre les réserves. "Les œuvres graphiques sur papier sont très fragiles. Après une exposition de 3 à 6 mois, elles doivent rester un an en réserve".

Pour le musée de l'hospice Saint-Roch, ce don est un cadeau inestimable. "L'artiste a une renommée internationale ! C'est une grande fierté pour nous. Et cela permet d'amener l'art contemporain actuel auprès du public indrien".

L'exposition est présentée gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Des visites dédiées au plus jeunes sont prévues cet été.