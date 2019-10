La Cézanne Marseille Tattoo Convention 2019 se déroule pour la première fois à Marseille avec la possibilité de se faire tatouer par les plus grands tatoueurs.

Plus de 200 tatoueurs du monde entier et de renommée internationale au palais des sports de Marseille

Marseille, France

Si vous hésitez à faire tatouer, vous pourrez comprendre pourquoi les fans de ce qui est considéré aujourd'hui par certains comme un art sont devenus accros. Le tatouage est de plus en plus présent dans notre société, notamment à la télévision. Aujourd'hui, il est souvent bien accepté au travail ou dans la famille, et vos enfants vous ont peut-être déjà demandé un tattoo !

Aujourd'hui les femmes se font davantage tatouer que les hommes, c'est le cas de Stéphanie, 50 ans et 50 tatouages. Charles a 76 ans. Dans sa tenue de de sport avec un jogging de l'OM, il n'a même pas mal pour son quatrième tattoo. Selon Pitou, tatoueur et organisateur de ce salon, le tatouage est devenu aujourd'hui "la norme".

Le Cézanne Marseille Tattoo se déroule au palais des sports de Marseille jusqu'à ce dimanche soir. Ouverture à 10h et deux nocturnes avec des spectacles. Prix :15 euros par jour.