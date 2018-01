Encore une belle saison qui se termine à la Cité de la Mer à Cherbourg (Manche). Le site a accueilli un peu plus de 220.000 visiteurs sur l'année 2017 alors qu'il n'y avait pas d’événement particulier ou d'exposition spéciale.

La Cité de la Mer a franchi un nouveau cap en 2017 et confirme sa place parmi les sites incontournables de Normandie.

Tous les voyants sont au vert en terme de fréquentation. Le nombre de visiteurs étrangers et notamment britannique est en augmentation et 57% des visiteurs viennent de Normandie avec là encore une hausse du public venant notamment du Calvados.

Cap vers 2019

La Cité de la Mer ferme ses portes dimanche 7 janvier au soir pour rouvrir le 11 février.

Une fermeture annuelle qui va permettre de réaliser quelques travaux et d'installer une exposition temporaire intitulée la "Normandie, l'océan commence ici". Le but est de montrer toute la richesse du littoral que ce soit les animaux marins qui vivent le long de nos côtes, mais aussi les atouts maritimes de la Normandie.

Mais l'année 2018 sera surtout consacrée au projet du futur pavillon permanent des expositions. L'objectif est de lancer au printemps 2019 une nouvelle scénographie rajeunie dans un décor plus interactif. La Cité de la Mer qui présentera aussi des images inédites des rushs du film Océan de Jacques Perrin. Et dans le cadre du 75e anniversaire du Débarquement, les visiteurs découvriront un film de 18 minutes retraçant les 20 jours entre le 6 juin 1944 et la libération du port de Cherbourg.

Une exposition de la Fondation Tara en octobre

Les travaux d'un montant de 4.2 millions d'euros débuteront en octobre prochain et nécessiteront la fermeture du pavillon des expositions. Le public pourra patienter en découvrant une exposition temporaire de la Fondation Tara. Elle organise des expéditions scientifiques pour étudier et comprendre l'impact des changements climatiques. Les visiteurs de la Cité de la Mer découvriront les résultats de ces expéditions d'octobre 2018 au printemps 2019.