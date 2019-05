Plus de 250 événements pour la Fête de la Bretagne !

La 11e édition de la Gouel Breizh se déroule du 17 au 26 mai. Elle propose plus de 250 rendez-vous pour célébrer la région. France Bleu s'associe aux festivités, avec une émission spéciale.

Quimper, France

Pendant 10 jours, les Bretons sont invités à célébrer ce qui fait leur identité. La Fête de la Bretagne, ce sont plus de 250 événements prévus dans toutes la Bretagne historique, mais aussi ailleurs en France, et même dans huit autres pays. Du Brésil au Canada, en passant par le Japon et la Slovaquie, les Bretons du monde se mobilisent pour célébrer la région qui leur est chère.

On pourra par exemple écouter des contes bretons au cairn du Petit Mont à Arzon, les 18 et 19 mai, ou encore assister à une visite "Rennes de Bretagne", le 18 mai à Rennes.

Autre proposition, dimanche 19 mai, à Monterfil, "Le Cârouj fait la fête à la Bretagne", à la découverte des jeux traditionnels bretons.

600 danseurs et 600 sonneurs à Quimper

Le vendredi 17 mai, l'ensemble choral Kanerien Sant-Meryn interprétera des poèmes d'Anjela Duval en la cathédrale St-Corentin.

Le samedi 18 s'annonce d'ores et déjà rythmé dans la capitale de la Cornouaille. Pour la première fois, le concours de bagadoù de cinquième catégorie aura lieu à Quimper, il rassemblera 600 personnes, dans les Jardins de l’évêché. Une déambulation aura également lieu dans les rues de la ville, avec la reconstitution de scène d'époque (marché, lavandière, mariage ou encore bal des années 20). La confédération War'l Leur propose aussi la deuxième édition de son spectacle Trans Breizh Express, avec 600 danseurs rassemblés pour une grande fête dans le centre-ville.

Huit pays participent à la fête, dont la Slovaquie. © Radio France - Annaïg Haute

Une émission spéciale sur France Bleu et France 3 Bretagne

France Bleu et France 3 vous proposent une émission spéciale consacrée à la Gouel Breizh (Fête de la Bretagne). Vous êtes invités à nous rejoindre sur la place St Corentin de Quimper, le samedi 18 mai, de 10h à midi.

Emission présentée par Jérôme Lebreton, avec Clément Soubigou, Goulwena Le Hennaf et Maël Le Guennec.