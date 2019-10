Indre : plus de 3 000 personnes ont profité depuis le mois de mai de séjours organisés

Indre, France

Qui a dit que le Berry n'était pas attractif ? Depuis trois ans, Berry Province propose des séjours de 1 à 7 jours dans l'Indre et le Cher. Des séjours thématiques : autour du vin, à la découverte d'une ville, autour d'une particularité locale... L'hôtel et les transports en car sont assurés. L'initiative rencontre un franc succès. "Depuis mai 2019, on est à 80 groupes accueillis, soit plus de 3 000 personnes", se félicite Angélique Durand, attachée commerciale pour Berry Province. "Ce sont essentiellement des séniors de 50 à 90 ans, mais on attire de plus en plus de familles et des séminaires d'entreprises qui viennent un ou deux jours", ajoute-t-elle.

Elle démarche donc des autocaristes, des associations, des agences de voyage. Munie d'une brochure, Angélique Durand propose des voyages sur mesure, en fonction de l'intérêt des groupes. "Notre territoire est plein de surprises : la Brenne, Valençay, La Châtre, la vallée de la Creuse. Rien que ça, on sait que ça va marcher", explique Angélique Durand.

On a de tout : du naturel, du culturel, du patrimoine. Ils sont surpris"

Séduire et fidéliser de futurs touristes

Cette semaine, c'est un groupe de retraités franciliens qui passe trois jours dans le Berry. 43 membres de l'association "Loisirs au fil du temps" viennent de région parisienne. Au programme : le domaine de George Sand à Nohant, le château de Valençay, la ville de Bourges, l'église du Menou... Leur camp de base est dans un hôtel de La Châtre. "Ce qu'on a visité, Nohant, Gargilesse, je ne connaissais pas. C'est superbe. C'est la curiosité des vieilles pierres qui fait que je suis là, et je suis très content", sourit Patrick.

Parmi les visiteurs, ils sont nombreux à déjà envisager un futur voyage dans l'Indre et le Cher. "Quand je vois les chemins de randonnée, ça me donne envie de les arpenter. Il y a de très beaux paysages ici", explique Sylviane. "En trois jours, on n'a pas le temps de tout voir. Donc en regardant sur Internet, peut-être qu'on trouvera un lieu pour revenir en vacances", ajoute Patrick. Ça veut dire des nuitées supplémentaires, des commerçants locaux mis à contribution... Une aubaine pour faire rayonner le Berry.