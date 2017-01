Plus de 300 affiches et autographes célèbres mis aux enchères à Tours

Les Beatles vedettes d'une vente exceptionnelle à l'Hôtel des Ventes Giraudeau à Tours lundi 16 janvier. 116 photos dédicacées et 200 affiches de cinéma mises aux enchères à partir de 14H15

Des autographes des Beatles, de Michèle Morgan, de Yehudi Menuhin, ou de Charlie Chaplin. Ce sont les trésors qui vont être mis aux enchères ce lundi après-midi à l'hôtel des ventes Giraudeau à Tours. 116 lots de photos dédicacées en provenance d'un collectionneur suisse et 200 affiches léguées par un collectionneur de la région parisienne.

"C'est un monsieur d'une soixantaine d'années qui cotoyait le show business qui a assemblé toutes ces signatures depuis le début des années 60. Il s'appelait Jimmy, on peut donc lire sur certaines dédicaces: à Jimmy, en souvenir de cette belle soirée" Maitre Rémi Gauthier, commissaire priseur

Les lots de dédidaces les moins chers seront à 15 euros, les plus chers à 1000 euros. Ce sont les Beatles qui devraient faire monter les enchères. Leur photo dédicacée sera mise à prix entre 800 et 1000 euros. Elle contient la dédicace rare de leur premier batteur qui n'était pas Ringo Starr, il s'appelait Pete Best. Pour les autres autographes à titre d'exemple il n'y aura pas photo entre celui de Yehudi Menuhin mis à prix à 60 euros et celui de Mireille Mathieu à 15 euros. On pourra aussi acheter un bel ensemble signé Donna Summer, Tina Turner et Gloria Gaynor pour une mise de départ à 120 euros.

Un autographe d'Alain Delon - Hôtel Giraudeau

Côté affiches de cinéma, le collectionneur a laissé des petits trésors comme les affiches peu connues d'un film de Sacha Guitry "Si Paris nous était conté" et de Jean Dreville "Le visiteur". L'une et l'autre débuteront à 300 et 400 euros. Et pour ceux qui ne voudront pas monter trop cher mais se faire plaisir, il sera toujours possible pour 20 euros de s'offrir l'affiche de Rocky ou de ce chef d'oeuvre de Jean Avrel "Etes-vous fiancé à un marin grec ou à un pilote de ligne?"

Le début de cette vente aux enchères exceptionnelle aura lieu à 14H15 à l'Hotel des Ventes Giraudeau à Tours