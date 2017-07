Plus de 300 musiciens à Château-Gontier pour l'Académie internationale d'été

Pendant dix jours, ces musiciens confirmés vont travailler d'arrache-pied dans le sud-Mayenne au lycée Victor Hugo notamment. Histoire de ne pas perdre la main pendant l'été et progresser grâce aux intenses journées de travail.

300 musiciens, certains originaires de Nice, Paris ou encore du Mexique. Ils ont entre 9 et 51 ans et passeront les vacances au lycée ! Du 14 au 26 juillet, ces "stagiaires" vont se perfectionner aux instruments et apprendre avec les 35 professeurs. C'est la 3e année de suite que Château-Gontier accueille l'Académie internationale d'été, 35e édition. Objectif, être au point pour les nombreuses représentations. (liste ici) et surtout les très attendus concerts de clôture le mardi 25 juillet avec 75 musiciens sur scène, 14h30, et 21h au théâtre des Ursulines à Château-Gontier.

Même pendant les vacances, le lycée semble revivre au son des notes Copier

"On fait des progrès pas possibles !"

Parmi ces 300 musiciens confirmés, on trouve Thomas, percussionniste de 18 ans. "Je viens depuis 6 ans faire l'Académie. C'est vraiment pour progresser et en 15 jours, je fais des progrès pas possibles par rapport à ce que je fais dans l'année. On se retrouve à bosser 5 à 6h par jour et c'est vrai que c'est une grosse masse de travail mais quand on aime ça passe tout seul. On ne sent pas trop la fatigue sur les deux semaines, mais c'est après en rentrant chez nous, on est complètement K.O. Il faut plusieurs jours pour s'en remettre c'est vraiment dur !" raconte le jeune homme en rangeant son matériel.

Thomas, un habitué des académies d'été depuis 6 ans © Radio France - Fabien Burgaud

Isabelle, enseignante normande de 51 ans, vient pour "progresser au piano, j'ai beaucoup de choses à apprendre!" © Radio France - Fabien Burgaud

Lucas, 9 ans, a choisi le cor pour commencer la musique. Il voudrait en faire son métier, mais hésite avec astronaute et boulanger © Radio France - Fabien Burgaud

22 trompettistes sont inscrits. Beaucoup pour les deux professeurs à gauche, Thierry et Pascal. Suivent Killian, Laura, Jean et Lise. © Radio France - Fabien Burgaud