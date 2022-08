Les Fâcheux de Molière auront attiré plus de 31 000 spectateurs selon un décompte provisoire des organisateurs des Fêtes nocturnes du château de Grignan.

Plus de 31 000 spectateurs cette année aux Fêtes nocturnes de Grignan

La 35e édition des Fêtes nocturnes de Grignan a réuni plus de 31 000 spectateurs

La 35e édition des Fêtes nocturnes de Grignan s'est achevée ce samedi soir, sur une 43e représentation de la pièce Les Fâcheux de Molière. "Avec un seul soir annulé, on devrait arriver à plus de 31 000 spectateurs" expose Florent Turello, le directeur des Châteaux de la Drôme. En effet, seule la soirée du mercredi 17 août n'a pas pu avoir lieu cette année à cause du risque d'orages.

"Une bonne année" pour Florent Turello, pour qui cette édition fait partie des meilleures d'un point de vue fréquentation. Le record date de 2016 avec la pièce Don Quichotte, qui avait attiré 33 000 spectateurs.

Les représentations se tenant à l'extérieur, elles sont tributaires de la météo. Cette 35e édition aura été marquée par les températures caniculaires. "Les robes des comédiennes faisaient en moyenne 7 kilos ... par des chaleurs qui pouvaient avoisiner le soir 30°c, ca s'apparente à de vraies performances physiques" sourit Florent Turello.

Après Fracasse en 2021 et les Fâcheux cette fois-ci, le directeur des Châteaux de la Drôme confie que l'année prochaine l'ambiance des Fêtes nocturnes restera encore celle du XVIIème siècle, "mais sur une autre facette", avec l'École des Femmes, une autre pièce de Molière.