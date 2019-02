Plus de 400 Frontignanais mobilisés pour défendre le projet de nouveau cinéma

Frontignan, France

Ils étaient plus de 400 samedi matin réunis devant le CinéMistral avec l'envie de dire leur amour du cinéma et de leur cinéma : "Le CinéMistral a su tisser du lien entre les gens, on y tient énormément", explique Sandra, à la tête du comité de soutien du cinéma. L'unique salle projette depuis 20 ans quelques séances par jour et organise régulièrement des événements comme des ciné-débats, si bien qu'il "crée de la vie" dans Frontignan, assure-t-on dans le cortège. Très émus, la directrice du CinéMistral, Priscilla Schneider reconnait qu'elle n'aurait "jamais imaginé" une telle mobilisation : "C'est très émouvant, à l'image des vingt ans d'histoire de cette salle de cinéma atypique".

Deux projets concurrents

Devenu trop petit pour la demande qu'il suscite, le cinéma d'art et d'essai est souvent obligé de refuser des spectateurs. C'est la raison qui a motivé un projet d'agrandissement. Le futur "Miniplexe" de six salles devait voir le jour à l'emplacement des anciens chais Botta. Mais alors que le projet avait été validé par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, un recours a été déposé par plusieurs entités : Sète Agglopôle Méditerranée, le syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), la Ville de Sète et la SA Elit recours. Le maire de Sète François Commeinhes s'oppose au projet : il souhaite lui aussi implanter un complexe de cinéma à Balaruc-les-Bains, à quelques kilomètres seulement de Frontignan.

"C'est comme un épisode d'Astérix, la guerre des clochers"

Les Frontignanais se sentent pris au piège d'une bataille politique entre Pierre Bouldoire, le maire de leur commune, et François Commeinhes. "On sait que c'est un problème politique entre deux hommes qui, je pense, se détestent. Ils règlent leurs comptes comme ça mais c'est nous, les citoyens, qui en pâtissons. Quand les maires ne seront plus là, nous nous serons encore là", regrette Betty, fidèle du CinéMistral. "C'est un peu comme un épisode d'Astérix, la guerre des clochers ou la guerre des chefs", ajoute Vincent.

L'avenir du projet de complexe de cinéma de Frontignan se jouera peut-être le 28 février prochain. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononcera cette fois sur le projet de Balaruc-les-Bains. Une décision favorable serait un coup dur pour l'agrandissement du CinéMistral de Frontignan.

Le CinéMistral ne dispose que d'une seule salle. Les spectateurs sont souvent trop nombreux. © Radio France - Adrien Serrière