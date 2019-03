Plus de 400 personnes au casting du Capitaine Marleau à Chatelus-le-Marcheix

Le Capitaine Marleau attire du monde. Plus de 400 personnes se sont présentées au casting pour être figurant dans l'épisode creusois de la série. Environ 150 personnes seront retenues au final.

Châtelus-le-Marcheix, France

Habitués des castings, retraités avec du temps devant eux, apprenties actrices, familles curieuses, jeunes volontaires.... Les profils sont divers et variés au casting du Capitaine Marleau à la salle des fêtes de Chatelus-le-Marcheix. Ils sont venus de toute la Creuse et même de plus loin, puisque certaines personnes arrivaient de Montluçon ou de Limoges.

La plupart sont venus pour découvrir le monde de la télévision. Vivre une journée de tournage. Croiser l'actrice vedette de la série Corinne Masiero ou Kad Merad qui jouera dans cet épisode de la série. Être figurant est un vrai travail, payé environ 80 euros la journée, mais les candidats viennent plus chercher l'ambiance du tournage que l'argent.

Chaque candidat est pris en photo et doit remplir une fiche de renseignements © Radio France - Benjamin Billot

Une personne seule gère l'ensemble du casting figurant, ça va donc très vite. Les candidats remplissent en arrivant une fiche de renseignement, ils font la queue, ils sont pris en photo et ils repartent. Des profils de tout âge sont recherchés.

Au total 419 personnes se sont présentées, 150 seront prises pour le tournage. L'épisode se déroulera en Creuse et sera filmé à Aubusson, Chatelus-le-Marcheix et Guéret, entre le 15 mars et le 04 avril. La diffusion sera probablement programmée cet automne.