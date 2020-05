Plus de 450 photos d'Aubusson dans les années 70 à découvrir grâce à la cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine

Le seuil des fabriques réunies de lampes électriques, l'intérieur d'un atelier de filature, deux hommes attablés dans un bar sous l'oeil d'une serveuse, des élèves studieux penchés sur des pupitres ... Grâce à la cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, il est possible d'admirer 454 clichés d'Aubusson (Creuse) datant des années 70, prises par le photographe Robert Deconchat.

Des photos et des films amateurs tournés en Creuse

Ces plus de 450 photos viennent tout juste d'être mises en ligne, après avoir été déposées, indexées puis numérisées à Limoges. Toutes ont été prises dans les années 70 par Robert Deconchat, photographe et membre de la cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. On peut ainsi se perdre sur les toits de la ville, admirer les devantures des commerces de l'époque, et surtout scruter les Aubussonnais dans leur vie quotidienne : au travail, dans les ateliers de filature, en moto ou se prélassant à l'ombre de la Croix du chapitre.

Les Creusois trouveront aussi leur bonheur avec des photos prises au Lac de Vassivière, mais aussi dans les environs de Gouzon, à Felletin, et à Crozant. Une carte permet de recenser les photos et les films disponibles sur le département. Patrick Malefond, chargé de mission à la Cinémathèque, recommande fortement le film "120 ans de cinéma en Creuse", un montage des films amateurs tournés en Creuse : "C'est un cadeau fait pendant confinement, sourit-il, et il ne sera disponible plus très longtemps encore."

Un travail de conservation à partir de vos archives !

Tout le monde peut-il envoyer ses vieilles photos pour qu'elle soient conservées par la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine ? "Oui, assure Patrick Malefond. On est très demandeurs de films amateurs par exemple." Il explique cependant qu'un tri est souvent opéré à partir des envois : "On cherche évidemment des clichés ou des films dans le périmètre géographique de la Nouvelle-Aquitaine. S'ils sont uniques, rares, c'est encore mieux !"

Dernier critère qui détermine le choix de la conservation et de la numérisation : "le regard artistique. On se dit parfois qu'un petit film amateur de secondes n'a pas de valeur, et puis quand on le regarde, on est frappé par la justesse du cadre, la beauté des scènes ..." Il ne vous reste plus qu'à chercher au fond de vos albums photo !