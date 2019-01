Plus de 48.000 personnes empruntent des documents dans les bibliothèques des Landes

Dans les Landes, 11.5% de la population emprunte au moins un document par an dans une des 128 bibliothèques du département. Un chiffre en légère baisse, mais qui ne veut pas dire qu'il y a moins de monde car aujourd'hui les bibliothèques deviennent les lieux de vie et de rencontre.

Landes, France

Pourquoi ne pas aller à la bibliothèque après 19H ou bien rester dans une librairie après sa fermeture ? Ce sera possible ce samedi 19 janvier, à l'occasion de la 3e édition de la nuit de la lecture, organisée par le ministère de la Culture. Dans les Landes, il y a près d'une vingtaine d'événements, essentiellement dans les bibliothèques. L'occasion de faire un état des lieux du réseau. Décryptage.

Plus d'un million de documents

Le département des Landes compte 128 bibliothèques ou médiathèques. C'est un chiffre stable depuis quelques années. Ces 128 bibliothèques proposent plus d'un million de documents : des livres, des CD, des DVD, des magazines, des partitions de musique, mais aussi des jeux. Il s'agit uniquement de documents "physiques", c'est-à-dire que vous pouvez emprunter parce qu'il a aussi tous les documents numériques mis en ligne et disponibles sur le site médialandes.fr.

Le maillage des bibliothèques est assez vaste dans les Landes. Losse, est la plus petite commune Landaise à avoir la sienne. Les structures les plus importantes sont à Mont-de-Marsan, Tarnos, Hagetmau ou encore Aire-sur-l'Adour. A noter la bibliothèque de Bordères-et-Lamensans où le nombre d'emprunteurs actifs, c'est-à-dire une personne qui emprunte au moins un document par an, est supérieur à la population totale de la commune : 353 habitants... pour 367 emprunteurs actifs en 2017 !

Plus de 48.000 emprunteurs actifs

C'est impossible de donner un chiffre de la fréquentation dans les bibliothèques landaises. Il y a les inscrits et ceux qui ne le sont pas, qui viennent pour une conférence, une exposition, pour réviser, lire le journal ou un magazine. Le seul chiffre que l'on peut donner c'est celui du nombre d'emprunteurs actifs : environ 48.000 en 2017. Un chiffre en légère baisse, puisqu'ils étaient 53.000 en 2014. Mais, cela ne veut pas dire qu'il y a moins de monde dans les bibliothèques puisqu'il fait aussi prendre en compte tous ceux passent par la consultation de documents numériques.

En moyenne un usager emprunte 24 documents par an. En 2017, 1.158.617 prêts de documents ont été réalisés dans les bibliothèques ou médiathèques des Landes. Essentiellement des livres.

Selon un questionnaire rempli chaque fin d'année par les bibliothèques, la tranche des adultes, les 15-64 ans sont les plus nombreux, suivis des enfants. Mais, le nombre d'emprunteurs âgés de plus de 65 ans est en hausse ces dernières années explique t-on à la Médiathèque Départementale.

Concernant la consultation des documents numériques, 40% des utilisateurs de la médiathèque numérique, Médialandes, ont plus de 50 ans.

Les actions culturelles dans les bibliothèques

Dans une bibliothèque, il n'y a pas que les prêts de documents. Des programmes d'animations culturelles sont également proposées pour tous les publics. Ainsi, en 2017, 116.109 personnes ont assisté à une animation dans une des bibliothèques du réseau landais. Pour les accueillir et les prendre en charge, pas moins de 850 personnes sont réparties sur tout le département, dont les trois-quarts sont des bénévoles.

Source : Médiathèque Départementale des Landes