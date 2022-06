Plus de 5.300 billets vendus pour le festival amiénois "Minuit avant la Nuit" ce week-end

Le Festival de musique Minuit avant la Nuit, organisé par La Lune des Pirates à Amiens, est lancé ce jeudi 9 juin avec des balades musicales dans les Hortillonnages, et se poursuit jusqu'à dimanche avec de nombreux concerts.

La musique va résonner à nouveau à Amiens ce week-end ! Le Festival Minuit avant la Nuit, absent pendant deux avant à cause de la pandémie, se tient du jeudi 8 au dimanche 12 juin. Organisé par la scène La Lune des Pirates, le festival a pris de l'ampleur... grâce à la crise du Covid.

Amener les curieux à franchir le pas des festivals

Cette édition "3.2" du festival, comme l'appelle Jimmy Bourbier, le responsable communication de la salle, a eu le temps de mûrir. "On revient avec cette édition un peu plus impressionnante. Avoir ces deux ans de pause forcée, ça nous a permis de prendre un peu plus de recul, qu'on a pas habituellement."

On a voulu quelque chose de plus rassembleur, , qui amènerait des personnes pas forcément habituées à venir dans des festivals à oser franchir le pas

Minuit avant la Nuit passe donc de concerts indie-rock plutôt destinés à des connaisseurs à des têtes d'affiche davantage grand public : samedi soir, Juliette Armanet, Selah Sue ou encore Feu! Chatterton seront sur l'une des deux scènes installées au Parc Saint-Pierre.

Mais l'ADN du festival reste la même, assure Jimmy Bourbier. "Minuit avant la Nuit, c'est avant tout un état d'esprit : proposer des choses pour que chacun y trouve son plaisir, mais aussi des choses différentes, pour contrecarrer l'urgence qu'on ressent parfois dans les festivals." Au programme donc, des balades musicales dans les Hortillonnages, un concert avec 500 spectateurs à l'Île aux Fagots vendredi soir notamment.

Plus de 5.300 billets vendus

L'offre variée a visiblement trouvé preneurs, puisque tout, des balades en barque aux concerts, est complet depuis plusieurs jours : plus de 5.300 billets ont été vendus.

Mais pas de panique : le dimanche, c'est journée gratuite et ouverte à tous sur le Parc Saint-Pierre. Trois concerts sont programmés, et un village associatif sera installé sur place, qui proposera aussi des stands, des ateliers...

Pour cette nouvelle édition du festival, plus de 150 bénévoles ont été recrutés, dont beaucoup des anciennes éditions.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site du festival Minuit avant la Nuit.