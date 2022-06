Plus de 50 ans après le film, les Demoiselles de Rochefort de retour place Colbert

Le temps n'a rien changé. La ferveur qui règne à Rochefort autour des Demoiselles (de Rochefort) est impressionnante, même 54 ans après la sortie du film de Jacques Demy. Et pourtant, presque rien dans la ville (hormis une plaque sur la façade du Conservatoire) n'indiquait jusqu'alors que la mythique comédie musicale a été bien été tournée ici, dans cette ville de Charente-Maritime. C'est désormais de l'histoire ancienne, grâce à cette imposante statue, dévoilée et inaugurée en grande pompe ce samedi 25 juin. Place Colbert, bien sûr.

Presque trois mètres de hauteur

Maintenant impossible de la rater, l'œuvre mesure quasiment trois mètres de haut. D'autant que les silhouettes ne trompent pas : les chapeaux, les robes, les coupes de cheveux, et surtout, les couleurs. Et c'est tout. Les visages restent lisses, "les jumelles sont anonymes, et je trouve cela très bien", remarque une Rochefortaise. Comme elle, ils sont nombreux à être venus la découvrir dès les tout premiers instants, pas loin de 200 personnes.

Le secret aura été bien gardé. Quasiment personne n'a vu la statue avant ce samedi 25 juin. © Radio France - Lise Dussaut

Dès que le tissu tombe, énormément de Rochefortais, de tous les âges (mais tout de même beaucoup d'un certain âge) se pressent pour prendre une photo. Elisabeth en a carrément les larmes aux yeux : "C'est plein de souvenirs, moi _j'aurais pu être danseuse dans le film_. A l'époque, j'avais six ans et je faisais partie de l'école de danse de Rochefort. Mais mon papa est parti en vacances du coup je n'ai pu..." Sa maman, restée au calme, loin du tumulte de la foule, se rappelle aussi de ses souvenirs, "étant jeunette" : "C'est comme si c'était hier. Je passais là tous les jours, pour amener ma fille à l'école."

Respecter l'univers de Jacques Demy

Tout un univers qui a conquis une ville et bien au-delà, et qu'a tenté de respecter l'artiste sélectionné, Franck Ayroles : "J'ai été honoré quand on m'a fait cette proposition. Et j'ai trouvé cela assez logique car finalement, _nos univers ne sont pas si éloignés_. Il a fallu respecter les couleurs etc. Mais je n'ai pas eu la sensation d'avoir eu des contraintes". Le peintre/sculpteur avait vu le film, il y a des années. Il s'est replongé dedans avant d'entamer son travail.

L'ancien président de la République François Hollande a découvert la nouvelle statue des Demoiselles de Rochefort. © Radio France - Lise Dussaut

Il a d'ailleurs dû faire vite : "J'y ai passé des soirées, des week-ends. Habituellement, il me faut huit mois pour une telle œuvre. Mais là, il y avait un calendrier à respecter. C'était peut-être la seule pression que j'avais". Effectivement, ce samedi 25 juin était aussi le dernier jour du festival Sœurs jumelles, qui met à l'honneur musique et cinéma. Evènement créé par Julie Gayet, présente pour l'occasion. Et accompagnée de... François Hollande, ancien président de la République. La fille de Jacques Demy, Rosalie Varda, était aussi présente pour l'occasion.