Plus de 50 chalets et un igloo féerique, Limoges renoue avec la magie de Noël pendant un mois

A Limoges le top départ des illuminations de Noël sera donné ce premier décembre mais ce sera aussi le jour de l'ouverture du Village de Noël place de la république. Il restera en place durant 1 mois avec plus d'une cinquantaine de chalets et de nombreuses animations dont pas mal de nouveautés.

Limoges a cette année encore souhaité offrir un Noël de rêve aux habitants. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle présente sa nouvelle édition des festivités. Et bien sûr le village de Noël de la place de la république reste l'un des lieux incontournables de ces fêtes de fin d'année. La ville a d'ailleurs renouveler certaines animations, puisqu'il y aura pour la première fois un parc acrobatique mais aussi un igloo féerique où seront lus des contes, projetés des films d'animation et donnés des spectacles de guignol.

52 chalets dont 12 seront consacrés à la dégustation de produits

Des tables seront de nouveau à la disposition des visiteurs pour pouvoir déguster des produits sur place. "Nous avons minutieusement choisi les artisans et producteurs qui seront dans les chalets et ce seront des produits de qualité" explique Sarah Gentil, l'adjointe au maire de Limoges en charge de l’événement.

Le plan du village de Noël 2017 place de la République à Limoges - ©ville de Limoges

Un budget de 300 000 euros consacré aux festivités de Noël à Limoges

La municipalité qui tient à ce que les animations restent gratuites, hormis des promenades en calèche (une nouveauté) consacre 300 000 euros aux festivités de ce Noël 2017 mais ça draine dans la ville 600 000 visiteurs. Des visiteurs qui viennent de plus en plus d'autres départements y compris de la Gironde et de Dordogne explique le président de l'association "Limoges commerces" . D'ailleurs cette année pour la première fois un concours de la plus belle vitrine sera organisé, et pour les clients une tombola dont le premier prix sera une voiture.

Noël à Limoges c'est aussi le marché de la place de la Motte

Si les festivités de la place de la république commencent dés le premier décembre, il faudra patienter une semaine de plus pour l'ouverture du marché de Noël de la place de la Motte où là 150 artisans et producteurs, tous locaux, accueilleront le public 7 jours sur 7 jusqu'au 24 décembre. Le détail du programme est à découvrir sur le site de la mairie de Limoges.