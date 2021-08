Plus de 500 fans ou curieux au Picta'Fest, le festival de fantastique et manga à Poitiers

Une vingtaine de créateurs, dessinateurs, photographe, sculpteurs ou cosplayeurs (fabriquant de déguisement à partir de personnage de la pop culture). Sept auteurs en dédicace, des jeux pour les enfants. Ce samedi 14 août a eu lieu le Picta'Fest au parc de Blossac à Poitiers. C'est un petit festival d'une journée autour de la culture fantastique, (ou fantasy, on peut dire les deux) et manga. Une occasion pour les passionnés de se retrouver et d'échanger, mais aussi aux Poitevins de découvrir cette partie de la culture. 584 personnes sont venues, sans compter les enfants. C'est organisé par la jeune association PictaGeeks.

Un manque à Poitiers

"Il y a de plus en plus de festivals qui se créent autour des _cultures de l'imaginaire_, mais surtout du manga en France. Il y en a quelques-uns sur la fantasy. Du coup, on s'est dit pourquoi pas commencer par un petit festival en plein été au parc en plein air", explique Logan de Jaegere, le président de l'association et gérant de la boutique de manga Tanukie. "Faire ça sur la fantasy pour permettre au public de se retrouver pour les fans", précise-t-il. Depuis un an et demi, il n'y a presque plus de festivals. C'est aussi une occasion de faire découvrir ce style artistique au plus grand nombre. Un style qui a donné aussi bien Harry Potter que Games of Thrones en passant par Naruto, des comics américains, des jeux vidéo... Pour Logan de Jaegere, il y avait un vrai manque sur ce segment à Poitiers à la vue de la popularité de ce style.

Des visiteurs ravis

Les stands sont tout autour du kiosque de Blossac. Dans les allées, on peut croiser Naruto, Kylo Ren de Star Wars ou Black Panther. Olivier, t-shirt Gohstbuster se dit lui-même "un geek". Il est ravi d'être là, déjà, c'est une sortie et puis il peut rencontrer des créateurs. "Moi, j'aime beaucoup tout ça et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un contact les créateurs", assure-t-il en regardant les photos un peu post-apocalyptiques du photographe poitevin ABL.

Isis vient d'acheter un dessin issu d'un manga (Zenitsu dans Demon Salyer) et elle partage ce point de vue :" je suis vraiment fan des jeunes créateurs. Tout ce qu'ils font c'est incroyable."

et des exposants aussi

Parmi les exposants, il y a Nathan. Il fait du cosplay en bois. Le cosplay, c'est de se fabriquer des déguisements issue de personnage de pop culture. Il a un cube un peu bizarre dans les mains.

Nathan est cosplayeur. © Radio France - Thibault Lecoq

"C'est un cube qui vient du jeu vidéo Portal, un cube de compagnie", explique-t-il. Là, il le ponce et le répare. Nathan, ce type de festival lui avait manqué : " voir le monde, partager la passion, tout ça. Ça a vraiment manqué au cosplay." Idem pour Christophe Desnoielle, alias Aen's Art. Ce couvreur-zingueur des Deux-Sèvres fait des sculptures en zinc. "C'est bien de sortir un peu ce qu'on a fait. C'est bien aussi de voir que le monde revit", se réjouit-il. Un premier retour auprès du public. L'une des prochaines fois sera pour lui à la Japan expo de Paris en juillet 2022 où il a été invité à exposer ses statues.

L'association elle ne va pas s'arrêter là. Elle prépare un autre festival Pict'Asia autour du manga pour février prochain au parc expo de Poitiers.