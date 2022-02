Plus de 56.000 jeunes ont adhéré au pass Culture en région Centre-Val de Loire

Le pass Culture touche de plus en plus de jeunes. Développé l'an dernier, le dispositif s'adresse désormais aux 15-18 ans. Ce coup de pouce financier qui va de 20 à 300 euros, selon l'âge, leur permet d'accéder à toutes sortes d'activités culturelles, au plus près de chez eux.

Le pass Culture s'est élargi en ce début d'année. Le dispositif gouvernemental mis en place en 2019 et qui s'est généralisé à toute la France en mai 2021, vise à offrir aux jeunes un accès plus large à la culture. Ce pass touche désormais les 15-18 ans qui bénéficient d'une sorte de chèque cadeau. Dans la région Centre-Val de Loire, ils sont 56.000 jeunes inscrits.

56.000 jeunes l'utilisent en Centre-Val de Loire

Jusque là réservé aux jeunes de 18 ans, ce pass Culture concerne, depuis janvier, tous les jeunes dès l'âge de 15 ans. Pour en bénéficier ils doivent activer l'application "pass culture" sur leurs téléphones portables. Ils auront alors accès à un crédit de 300 euros pour les 18 ans (à utiliser dans les deux ans) 20 euros pour les jeunes de 15 ans et 30 euros pour les 16-17 ans. Avec cette somme, ils peuvent s'acheter des livres, des disques, aller au cinéma, au théâtre, dans des festivals, et ils peuvent aussi visiter des musées, des châteaux ou s'acheter par exemple des instruments de musique. "Nous enregistrons dans la région, 25.000 nouveaux inscrits sur les trois dernières semaines, quand le pass a été étendu aux moins de 18 ans" se félicite Julie Leroy, la responsable du dispositif en Centre-Val de Loire.

On dit aux jeunes : inscrivez-vous !

Mais les jeunes ne connaissent pas forcément tous ce dispositif du Ministère de la Culture. Sébastien Cavalier, président du pass Culture les incite donc à s'inscrire car "cet outil va leur permettre d'être de plus en plus curieux de leur environnement culturel. Le pass Culture est géolocalisé donc ils vont découvrir de petites pépites à coté de chez eux, que cela soit des librairies ou de petites salles de spectacles, nous leur disons : allez-y , allez voir, poussez la porte, les gens qui font vivre ces lieux sont généralement formidables.

Agathe et Kilian, deux jeunes ambassadeurs du dispositif en Centre-Val de Loire - Lydie Lahaix

Certains n'ont pas attendu et sont convaincus, comme Agathe 19 ans, étudiante à Orléans elle est devenue "ambassadrice" du pass culture, elle est chargée de promouvoir ce dispositif auquel elle a tout de suite adhéré. "Dès que j'ai eu18 ans, j'ai téléchargé l'application, c'est très rapide et c'est très facile d'utilisation. J'apprécie de gérer moi même mon argent c'est une super idée" dit-elle. Grande lectrice, Agathe n'a pour l'instant dépensé que la moitié des 300 euros auxquels elle a droit, "via l'application le pass culture nous incite à aller dans les librairies qui se trouvent à quelques kilomètres de chez nous, moi par exemple qui adore les mangas en allant sur place je vais demander conseils au libraire, cela créé du lien et des contacts avec les gens" explique la jeune fille.

Le pass Culture est un formidable outil de découverte

Et le président du pass Culture insiste "nous proposons aux jeunes une offre culturelle la plus large possible qui s'appuie sur la richesse des territoires" explique Sébastien Cavalier. "Dans le Centre-Val de Loire vous avez des musées, des châteaux, des jardins extraordinaires, des festivals aussi il y a le Printemps de Bourges qui approche, tout cela est possible, il n'y a pas de jugement de valeur, on propose, vous disposez. Nous disons aux jeunes, soyez curieux, profitez-en c'est une opportunité qui vous est offerte".