Un nouveau service de vidéo à la demande est proposé aux abonnés des trois bibliothèques de Châteauroux depuis le 1er septembre. Il ne faut rien payer de plus que son abonnement qui atteint maximum 20 euros par an. L'objectif est de donner accès à la culture au plus grand nombre.

Plus de 6.000 films et séries disponibles à la demande dans les bibliothèques de Châteauroux

Pas besoin de prendre un abonnement aux plateformes Netflix ou Disney pour voir des films et des séries, vous pouvez profiter du nouveau service de vidéo à la demande, proposé depuis début septembre dans les trois bibliothèques de Châteauroux. Vous avez accès à plus de 6.000 programmes : des classiques avec Jean-Paul Belmondo, des films plus récents comme "Drunk" et même des séries comme "Dix Pour Cent".

Vous avez droit à un jeton par semaine, soit un film, ou deux épisodes d'une série. Et il suffit d'être abonné à la bibliothèque, c'est maximum 20 euros par an. Vous ne payez rien de plus, de quoi permettre un accès à la culture pour tous.

Un budget de 6.000 € par an

Pour Sébastien Rahon, directeur du réseau des bibliothèques chez Châteauroux Métropole, c'est le rôle des bibliothèques justement. "On s'est rendu compte pendant les épreuves de confinement que les gens avaient pas mal renforcé leurs abonnements aux plateformes payantes comme Salto, Amazon et Netflix et que tout le monde n'a pas les moyens de se prendre un abonnement", explique-t-il.

Aussi un nouveau service de presse en ligne

A la fin de l'année, une évaluation sera faite pour voir si ce système de vidéo à la demande fonctionne et s'il est reconduit. Un nouveau service de presse en ligne a aussi été lancé début septembre. Là, les abonnés ont accès à des titres de presse comme Libération, Le Parisien, L'Obs, L'Express jusqu'à Cuisines Actuelles, Télérama et les Inrocks.