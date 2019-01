Plus de 6.200 spectateurs pour la Folle Journée à Laval

Laval, France

Clap de fin ce dimanche pour l'édition 2019 de La Folle Journée à Laval, le festival dédié à la musique classique et contemporaine. Pendant trois jours, plus de 6.200 spectateurs ont pu profiter d'une vingtaine de concerts. Les organisateurs se sont félicités de ce nouveau succès et planchent désormais sur l'édition 2020 qui sera consacrée au 250 ème anniversaire de la naissance du compositeur allemand Ludwig van Beethoven.