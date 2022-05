Plus de 60 dessins réalisés pour la paix en Ukraine aux abords du parc de la Colombière à Dijon

Des enfants, des colombes, des cœurs aux couleurs du drapeau de l'Ukraine, bleu et jaune. Ce sont quelques uns des dessins que l'on peut admirer sur le bitume, aux alentours du parc de la Palombière de Dijon depuis ce samedi 30 avril. Soixante-sept dessins pour un seul message : la paix en Ukraine.

L'opération intitulée "Chemins de craie, chemins de paix" a été organisée par l'association ArtZatis et l'artiste dijonnais Mister Colors, adepte du street art.

Mister Color avec l'un de ses nombreux co-dessinateurs d'un jour aux alentours du parc de la Colombière à Dijon pour faire passer un message de paix © Radio France - Claire Checcaglini

"C'est donc naturellement que j'ai proposé cette activité" explique le dessinateur. Alors pour sensibiliser à la cause ukrainienne et pour toucher le plus grand nombre, Marc Vandezande de son vrai nom a choisi de ne pas représenter la guerre mais plutôt l'espoir et donc l'instauration de la paix. Ses personnages sont pour la plupart des enfants. D'ailleurs, ce sont aussi majoritairement de très jeunes dessinateurs en herbe qui ont crayonné avec l'artiste hier.

Plus de 70 participants

Au total, plus de 70 personnes , des petits-enfants aux grands-parents ont pris part à cette opération. Sous le regard attentif de sa mère, Nathael 11 ans a colorié avec soin un bout de bitume.

La colombe tenant un drapeau ukrainien, dessin d'une jeune artiste Sacha, 14 ans. © Radio France - Claire Checcaglini

Un oiseau aux contours dessinés par Mister Colors et qui n'attend plus qu'un enfant vienne le colorier. © Radio France - Claire Checcaglini

Soixante-sept dessins seront visibles durant trois semaines aux abords du parc de la Colombière à Dijon. © Radio France - Claire Checcaglini

Ces dessins resteront durant trois semaines sur les trottoirs entourant le parc de la Colombière. L'opération avait aussi pour but de récolter de l'argent pour les Ukrainiens. Seuls 60 euros ont été donnés. Actuellement en Côte d'Or, 503 Ukrainiens sont hébergés chez des particuliers, 258 via des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Quatre cent trente huit ont reçu une autorisation provisoire de séjour.