Plus de 6.000 personnes à Junas pour la 30e édition du festival de jazz

Plus de 6.000 personnes ont fréquenté le festival de jazz de Junas en 2023. Un festival qui fêtait son 30e anniversaire cette année. C'est l'une des meilleures fréquentations de son histoire. Carte blanche était donnée cette année à l'accordéoniste Arnaud Méthivier accompagné d'Otto Lechner, son complice depuis plus de 20 ans. Autres musiciens présents : Gérard Pansanel et son quartet, Paolo Fresu, Anne Pacéo, Sandra N’kaké, Lars Danielsson, Nils Petter Molvaer, Daniel Humair, pour n'en citer que quelques uns.

Comme le veut la tradition, cinq nouvelles plaques de rues ont été posées dans la commune pour honorer cinq musiciennes et musiciens. Le festival a, comme chaque année, mobilisé des centaines de bénévoles.