Plus de 68.000 personnes pour un festival de La Folle Journée marqué par le Covid-19

C'est un véritable soulagement pour la fin de cette 28ème édition de La Folle Journée. Plus de 68.000 spectateurs sont venus sur ces cinq journées de festival à Nantes autour du thème de Schubert. Pendant longtemps le doute planait sur la possibilité de faire cet événement avec les restrictions sanitaires liées au Covid-19, mais c'est chose faite.

Le festival a su rester sympathique aux yeux d'une partie de son public. "C'est fabuleux, les spectacles sont magnifiques. On sent la joie du public, il y a une émotion de se retrouver tous ensemble quand les artistes entrent sur scène, c'est très émouvant", glisse Hélène à la sortie d'un concert. Accompagnée d'une amie, c'est la première fois qu'elles viennent à La Folle Journée et leur expérience était positive.

Manque d'effervescence

Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, même si nombreux à saluer la prouesse d'organisation d'un tel événement en temps de Covid-19, certains restent un peu sur leur faim. "C'est assez frustrant, lance Sophie, une habituée de la Folle Journée. D'habitude c'est comme une ruche, il y a de l'effervescence, de la musique qui sort de partout. Cette année c'est silencieux et il n'y a personne." Cette femme d'une cinquantaine d'années se souvient de toutes les éditions passées et de l'énergie dégagée, cette année est difficile pour elle.

La gestion des flux est ce qui saute le plus aux yeux. Il est impossible pour les organisateurs que le public de différents concerts se croisent, alors il faut tout le temps sortir du site du festival, rentrer de nouveau. Marie n'aime pas vraiment ce fonctionnement mais elle comprend bien "qu'on a pas vraiment le choix si on veut que ça puisse avoir lieu".

Plus de 800 artistes

Un musicien accoudé à une barrière confie même que l'ambiance est "glauque" avec si peu de monde comparé à l'animation qu'est normalement cet endroit. "On est tout de même contents d'avoir pu jouer, dit-il. Mais c'est cloisonné, il n'y a personne c'est calme. "