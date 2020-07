Plus de 7 mois après le séisme, un lieu pour se retrouver et faire la fête au Teil : l'Epicentre

A l'origine, cet espace derrière la salle Paul Avon est un grand jardin en permaculture créé il y a deux ans par l'association Zone 5. En septembre dernier, Olivier Rey, metteur en scène de théâtre lyonnais, créateur du Lavoir Public, un lieu de création artistique, s'installe au Teil. Il découvre les jardins de Zone 5 : "on a passé une soirée ici, et j'ai trouvé ce lieu magique, une sorte de théâtre de verdure, un véritable écrin, et tout de suite il y a eu une sorte d'intuition qu'il y avait quelque chose à faire."

L'Epicentre au Teil en Ardèche est à l'origine un grand jardin en permaculture © Radio France - Nathalie Rodrigues

Et le séisme n'a pas fait fuir Olivier Rey : "au contraire! D'un point de vue politique, sociétal, artistique, ce type de projet est encore plus nécessaire après le séisme. Il y a un droit au plaisir et la question du loisir, de la culture, doit faire partie de la reconstruction de la ville."

La scène au milieu d'un champ à L'Epicentre au Teil en Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le coin canapés sous la serre à L'Epicentre au Teil en Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

Salon sous la serre à L'Epicentre au Teil en Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

Une scène a été aménagée pour des concerts. Il y aura des ateliers créatifs, sportifs, yoga, etc : ceux qui fréquentent le lieu proposeront leur savoir faire. Il y a également un terrain de pétanque sous les arbres, un coin salon canapés sous la serre, un petit bar. Le projet colle avec les valeurs de l'association Zone 5 et de Pascal Grand Salangros, l'un de ses responsables : "tel qu'on l'a créé, ce site n'est pas dans la production mais dans l'accueil. Et L'Epicentre, c'est le renouveau du Teil, on va redonner de la dynamique à cette ville. On va utiliser ce lieu pour accueillir du monde, faire des événements, des fêtes etc...être ensemble, dans la bonne humeur!"

Olivier Rey a d'autres projets pour le Teil. Le LOL, le Lieu Ouvert Ludique, devrait ouvrir en septembre dans le centre : ce sera un bar à jeux. Un minigolf galerie à ciel ouvert devrait aussi ouvrir sur l'ancien camping de la commune, avec 9 trous relookés par des artistes contemporains.

Les informations pratiques pour L'Epicentre sont sur la page Facebook du lieu.