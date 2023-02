Plus de 700.000 timbres en hommage à Arnaud Beltrame viennent d'être édités en Dordogne

L'imprimerie du Timbre de Boulazac vient de terminer l'impression de 705.000 vignettes en hommage au Colonel Arnaud Beltrame. Ce gendarme mort lors de l'attentat au Super U de Trèbes , en 2018. La gendarmerie nationale a décidé de rendre hommage à ce militaire en commandant à La Poste un timbre à son effigie.

ⓘ Publicité

Une photo prise à l'époque "presque de manière automatique"

Ces 705.000 véritables objets de collection ont été édités ce mardi et ce mercredi 8 février à l'imprimerie du timbre de Boulazac (Dordogne). "Je suis quand même fier de pouvoir représenter quelqu'un qui s'est sacrifié pour la France" nous explique Yohan, chargé avec plusieurs collègues d'imprimer ces timbres à l'aide d'une énorme machine. "C'est un très beau produit, en plus c'est un bel hommage, pour nous, c'est très intéressant et valorisant" complète Alain qui a trente d'ancienneté dans cette imprimerie.

La grande machine qui imprime les timbres. © Radio France - Thibault Delmarle

La photo représentée sur ce timbre a été prise par un journaliste de "La Manche Libre" lors de la prise de commandement d'Arnaud Beltrame en 2010 à la compagnie de Gendarmerie d'Avranches (Manche). À l'époque, Nicolas Thomas capture quelques clichés "presque de manière automatique" pour illustrer son article: "ce sont des photos que l'on garde dans nos archives pour illustrer d'autres papiers plus tard" explique celui qui est le chef d'agence du journal à Avranches. "Je ne vais pas me cacher, je suis super content, c'est toujours une reconnaissance" reconnait le journaliste en poste dans la Manche depuis vingt ans.

loading

Un timbre en "Taille douce"

La réalisation artistique du timbre a ensuite été confiée à l'illustratrice Sophie Beaujard. "C'est un timbre en Taille douce" explique Olivier Zuzlewski, le directeur de l'imprimerie. "A la base, c'est un poinçon qui est gravé puis reproduit sur un cylindre pour permettre l'impression". Un procédé très apprécié et recherché par les philatélistes qui permet de donner du relief au timbre. Le timbre sera vendu au prix de 1.16€ l'unité à partir du 27 mars prochain.