VIDÉO - C'est parti pour la 9e édition du Festival de Loire avec 700 mariniers au rendez-vous

Orléans, France

Les quais de Loire se sont animés dès mercredi matin à Orléans avec la convergence des bateaux en provenance de Combleux. Le Festival de Loire 2019 s'est ouvert sous le soleil, les visiteurs étaient déjà nombreux au rendez-vous. Cette première journée était l'occasion de découvrir les différents types de bateaux traditionnels français mais aussi anglais. Les mariniers sont là jusqu'à dimanche pour partager avec le public leur passion. Et France Bleu Orléans vous fait vivre ces cinq jours de festivités en direct du plus grand rassemblement de la marine fluviale.

L'Angleterre et la Tamise invités d'honneur

Cette année, l'Angleterre et la Tamise sont les invités d'honneur du festival. Des mariniers anglais ont donc fait le déplacement. Et le village "Loire Thames" est dédié aux animations venues d'outre-Manche. Pour faire un clin d’œil à leurs invités, les organisateurs font aussi sonner les cloches de la cathédrale Sainte-Croix toutes les demi-heures, en hommage à Big Ben, l'horloge la plus célèbre de Londres. Olivier Carré, le maire d'Orléans, et Lord Llewelynn, l'ambassadeur britannique en France l'ont d'ailleurs faite retentir à l'occasion de l'inauguration officielle ce mercredi soir.

Retrouvez toutes les photos de cette première journée du Festival de Loire dans notre album Facebook.