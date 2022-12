Plus de 800.000 euros débloqués par la Mission Patrimoine en Provence

Leemage via AFP

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, dévoile ce lundi le montant des aides accordées à chacun des 100 sites sélectionnés en 2022 . La Provence est à l'honneur avec 802.000 euros débloqués pour quatres sites emblématiques qui ont besoin de rénovation :

Dans les Alpes-de-Haute-Provence : la maison de Jean Giono à Manosque (300.000 euros)

Dans les Bouches-du-Rhône : l'église melkite Saint-Nicolas-de-Myre à Marseille (164.000 euros)

Dans les Hautes-Alpes : la chapelle Saint-Pierre du Bourget à Cervières (61.000 euros)

Dans le Var : la Casa Nieves à Solliès-Toucas (277.000 euros)

Les sommes octroyées par la mission patrimoine, notamment grâce au Loto du patrimoine de la Française des Jeux, viennent compléter les aides publiques ou l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement (dans la limite de 300.000 euros par site). La Fondation du Patrimoine reversera ces aides aux porteurs de projets au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation des factures. C'est au total une aide de 20,1 millions d'euros qui est octroyée à 100 sites départementaux.

Pour l'année 2023, un appel à projets est d'ores et déjà lancé. Propriétaires de lieux en péril, mais aussi communes ou encore associations par exemple, peuvent déposer leur candidature sur ce site : missionbern.fr/signaler-un-site . Les projets seront sélectionnés par un comité présidé par Stéphane Bern et composé de représentants de la Fondation du patrimoine, de la Française des Jeux et du ministère de la Culture.

Ce sont 18 projets emblématiques du patrimoine des régions de métropole et d'outre-mer et un projet par département qui sont retenus chaque année. Depuis sa première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé 745 sites dans leurs travaux de rénovation.