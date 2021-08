Plus de 800 supporters présents à l'entrainement du Stade rochelais

Plus de 800 supporters, venus parfois de loin, ont encouragé leur équipe lors d'un entrainement des Rochelais en public. Pour la plupart, c'était le moment des retrouvailles au stade Marcel Deflandre, après une saison morte pour cause de crise sanitaire.

Et si les spectateurs étaient aussi nombreux, c'est qu'ils étaient prêts à tout pour voir leur équipe, comme Frédéric :

On habite à 80 km d'ici, on est venus exprès pour l'entrainement ! L'année dernière on n'a pas pu venir, donc on attend ça depuis un moment...