Plus de 100 kilos de truffes, des Tuber Mélanosporum, ont été apportées au marché de Sainte Alvère ce lundi. Elles ont été vendues entre 850 et 1100 euros le kilo.

Sainte-Alvère, France

Les marchés aux truffes se suivent et se ressemblent cet hiver. L'année 2016-2017 est loin avec ses truffes gelées et de mauvaise qualité. La saison 2017-2018 semble conforme aux prévisions les plus optimistes. Les truffes sont là et en grande quantité. Ce lundi matin à Sainte Alvère, plus de 101 kilos de truffes ont été apportées sous la halle du marché. 92,260 kilos étaient commercialisables:

La majorité des truffes était de bonne qualité mais certaines étaient boisées .

Les prochains marchés de Sainte Alvère se tiendront les jeudis 21 et 28 décembre et le lundi 1er janvier.