Plus de pistes de ski au Ballon d’Alsace (normalement !) ouvertes ce week-end

Avec la chute des premiers flocons hier, les dirigeants de la station de ski du Ballon d'Alsace annoncent des ouvertures de pistes pour ce week-end. Ils espèrent aussi ouvrir la station entièrement avant la fin du mois.

On l'aime ou ne l'aime pas ... Mais cette fois elle est là ! Sauf si vous avez hiberné ce lundi, vous n'avez pas pu la rater ... La neige est arrivée ! Ça annonce des galères pour les automobilistes, de la joie pour beaucoup d'enfants, et des affaires à venir pour les dirigeants de la station de ski du Ballon d'Alsace. "Il est tombé 5 cm de neige au sommet, de la belle neige fraiche et froide. Le paysage est tout blanc", raconte Jean-Marc Fontaine, directeur de la régie du Ballon d'Alsace et du syndicat interdépartemental du Ballon, le SMIBA. Il était invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce mardi à 7h15.

Le ski possible ce week-end

"On a ouvert les canons à neige depuis plusieurs jours et tout fonctionne à plein depuis la nuit de lundi à mardi", raconte Jean-Marc Fontaine. Au total une quarantaine de canons à neige sont en route. Depuis le 31 décembre, la piste de la Gentiane et le Jardin d'enfants sont ouverts. "On pense ouvrir plusieurs pistes pour le week-end qui vient et on espère ouvrir le domaine en entier courant janvier", annonce Jean marc Fontaine.

Loueurs, école de ski, prestataire, tout le monde est sur le pont. "On a déjà recruté des travailleurs la semaine dernière et on va embaucher encore. On est environ 25 à 30 personnes à la régie et c’est plusieurs dizaines de personnes au total qui travaillent au Ballon pour toutes les activités", explique Jean-Marc Fontaine.