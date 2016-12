Plus personne ne veut assurer le chanteur Marcel Amont !

Au vu de son grand âge le producteur d'Âge tendre, la tournée des Idoles ne veut plus assurer Marcel Amont, chanteur aux origines béarnaises, né à Bordeaux en 1929. Marcel Amont réagit avec beaucoup d'ironie.

C'est dans la presse people que Marcel Amont découvre lui aussi que son producteur ne veut plus l'assurer ! Le producteur explique que les contrats sont exorbitants pour les deux doyens de la tournée. Marcel Amont et Hugues Aufray ont 87 ans.

Trop vieux, trop cher

Dans la presse people, le producteur explique que les contrats d'assurance proposés pour Marcel Amont et Hugues Aufray étaient démentiels. Même si les deux chanteurs sont en bonne santé leur grand âge fait grimper le tarif des contrats. Le producteur a donc décidé de ne pas assurer les deux doyens, il explique qu'au vu du nombre de chanteurs, il peut toujours assurer le spectacle en cas d'absence de Michel Amont ou d'Hugues Aufray.

C'est plutôt une situation amusante de dire tu vas claquer bientôt donc on peut pas t'assurer" — Marcel Amont

Alors comment réagit notre chanteur béarnais ? La réponse de Marcel Amont pleine d'ironie "d'une part c'est plutôt une situation amusante de dire: tu vas claquer bientôt donc on peut pas t'assurer mais d'autre part ça m'ennuie un peu de penser que tout, la mort présumée et prochaine des gens ne passe que par le fric le fric le pognon. Il doit y avoir quelqu'un dans un bureau qui doit dire ils en ont pas pour longtemps, ils ont l'âge de Mathusalem donc il vont claquer incessamment [...] mais comme je sais que ça ne prête pas à conséquence autant qu'ils le prétendent les assureurs ça me fait plutôt sourire avec un arrière fond de ricanement quand même".

Quand Marcel Amont prend des risques © Maxppp -

Marcel Amont fait partie de la tournée d'Âge tendre depuis plusieurs années . Il fait partie de la dixième édition d'Âge tendre depuis le 4 novembre. Le chanteur et acteur français a sorti plus de trente disques avec, parmi ses titres les plus connus "Bleu, Blanc, Blond", "L'amour ça fait passer le temps", "Moi le clown" "Dans le cœur de ma blonde" et le célèbre "Le Mexicain" que vous pouvez écouter ci dessous. Longue vie à Marcel Amont! Avec ou sans assurance !