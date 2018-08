Roubaix, France

La Piscine Art Déco des années 30 sera toujours là. Le Musée d'art et d'industrie de Roubaix, qui a ouvert en 2001, restera centré sur cet incroyable lieu d'exposition mais après 2 ans de travaux, il va considérablement grandir : 2 300m2 supplémentaires dont 1 600m2 dans des espaces neufs, construits pour l'occasion. Il y a notamment cette immense galerie, construite dans la continuité de la piscine où seront exposées des sculptures prêtées par de grands musées français pour le plus grand bonheur de Maurice Decroix, le président des amis de la Piscine :

On est heureux parce qu'on va se retrouver avec une deuxième galerie du temps dans la région, comme le Louvre-Lens même si on ne peut pas rivaliser avec la Piscine !

Une immense galerie en cours de finition, dans la continuité de la Piscine, qui se trouve au fond de la salle © Radio France - Stéphane Barbereau

Le chantier a pris du retard

Le lieu, malgré ces travaux de rénovation, devrait conserver son âme si particulière, l'architecte choisi est le même que celui qui avait déjà reconverti la Piscine en Musée en 2001 : Jean-Paul Philippon. Le chantier de 9 millions d'Euros a pris du retard, les ouvriers cohabitent donc avec les employés du musée qui commencent l'accrochage des oeuvres, d'autres sont protégées de la poussière par des bâches explique Bruno Gaudichon, le conservateur :

On s'était promis de ne pas faire çà après l'expérience de 2001 : faire des installations avec des travaux non achevés mais on doit terminer ensemble

Tout doit être prêt pour l'ouverture le 20 octobre prochain et le début de deux expositions temporaires avec des sculptures d'illustres artistes : Pablo Picasso et Alberto Giacometti, prêtées par d'autres musées. La "nouvelle" Piscine accueillera également deux nouveaux espaces : l'un dédié aux artistes du Groupe de Roubaix et l'autre à la sculpture moderne et à l'histoire de la ville avec notamment une immense toile de 6x13 mètres exhumée des greniers de l'Hôtel de Ville :

C'est une toile roulée à la fin de l'expo après l'inauguration de l'Hôtel de Ville. On l'a retrouvée au milieu des années 90, elle servait à colmater des fuites dans la toiture.

Bruno Gaudichon, le conservateur du Musée la Piscine de Roubaix © Radio France - Stéphane Barbereau

L'oeuvre monumentale est toujours en cours de restauration.

Immersion dans un atelier d'artiste et polémique

Nouveau lieu phare de la Piscine : un atelier d'artiste reconstitué à l'identique. Il s'agit de celui d'Henri Bouchard, démonté à Paris et remonté à Roubaix. C'est un sculpteur de la première moitié du XXème siècle, mort en 1960, qui a crée la polémique suite à ses prises de positions pendant la seconde Guerre Mondiale. Bouchard avait effectué u voyage de propagande dans l'Allemagne Nazie et avait l'éloge des ateliers artistiques du Reich dans une publication, une fois rentré en France. A la Libération, il est traduit devant un tribunal de l'épuration artistique présidé par Picasso avec une interdiction de vendre et d'exposer. Mais Bruno Gaudichon assume ce choix d'exposer cet atelier avec un millier d'oeuvre de Bouchard :

Il n'est pas question de le cacher. Il y a dans le parcours de cet artiste, une période positive et cette période avec une faute indiscutable

Les oeuvres seront donc entourées de textes explicatifs sur la vie qui avait répondu à des commandes du Front Populaire avant la Guerre avant d'être séduit par le Reich. Le nouveau de la Piscine sera à découvrir à partir du 20 octobre 2018.