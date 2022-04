Plus vieux monument juif de France, La "Maison sublime" rouvre ses portes aux visiteurs à Rouen

Plus vieux monument juif de France connu à ce jour, la Maison Sublime rouvre ses portes aux visiteurs ce 30 avril 2022. Située sous le palais de justice de Rouen, elle était fermée depuis plus de 20 ans.

C'est un monument exceptionnel à Rouen. La "Maison Sublime" rouvre ses portes aux visiteurs ce 30 avril 2022. Située sous le palais de justice de la ville, rue aux juifs, elle témoigne de l'importance de la communauté juive médiévale.

Un monument du 12e siècle découvert il y a plus de 40 ans

C'est lors de travaux de rénovation des pavés du palais de justice que tout commence. Nous sommes en août 1976, un engin de chantier tombe sur une voûte d'une cave romane. Débutent alors des fouilles qui révèlent la Maison Sublime, située sous l'escalier de la cour d'appel.

Une découverte historique retentissante

Le travail des archéologues et historiens permet d'établir que le monument date du 12e siècle et les équipes font une découverte importante : dans la salle basse 16 graffitis hébraïques très bien conservés et qui répètent une phrase tirée du Livre des rois, un ouvrage biblique, qui dit "Que cette maison soit sublime". C'est cette découverte qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'un vestige de la communauté juive - le plus vieux connu à ce jour en France - et qui donne le nom au lieu.

Sur ce graffito hébraïque on peut lire "Que cette maison soit sublime" © Radio France - Coralie Moreau

La deuxième inauguration

Ce n'est pas la première fois que la "Maison sublime" est ouverte au public. Une première inauguration avait déjà eu lieu le 13 octobre 1980. Pendant plus de 20 ans, le lieu avait donc accueilli des visiteurs jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001 à New-York et la fermeture du site pour raisons de sécurité.

Infos pratiques :

Visites sur réservation le samedi à 10h30 et 14h30. Le mardi et le jeudi pendant les vacances scolaires.

www.visitezlamaisonsublime.fr ou à l'accueil de l'historial Jeanne d'Arc