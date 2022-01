Plusieurs centaines de courageux ont pris le premier bain de l'année à Calais

Ce samedi 1er janvier, ils étaient environ 400 sur la plage de Calais pour commencer l'année par le traditionnel plongeon du Nouvel An.

C'est la tradition incontournable du Nouvel An sur la Côte d'Opale ! Ce samedi 1er janvier à Calais, des centaines de personnes déguisées en pères Noël, en clowns, ou encore en vikings ont pris leur élan pour se jeter dans la mer, pour le fameux rituel du premier bain de l'année.

Le soleil était au rendez-vous ! © Radio France - Lucie Rispal

Des plus frileux aux plus courageux, les baigneurs ont profité d'un beau soleil sur la plage de Calais.

Jean, 81 ans, est venu avec sa petite fille. © Radio France - Lucie Rispal

Le premier bain de l'année, c'est une histoire de tradition mais aussi de famille pour Jean, 81 ans. Il vient se baigner avec sa fille et sa petite-fille, qui ont fait la route depuis Nice. Pour être à l'aise, le Calaisien a choisi de bien s'équiper : manteau de fourrure, pull, masque, tuba et palme. Sa petite fille Perrine a fait le déplacement pour l'ambiance, mais aussi pour admirer le costume de son grand-père : "On dirait un baron de la drogue !", rigole-t-elle. Malgré une eau à 9 degrés, le plongeon fait du bien : "Le froid pique un peu, mais c'est rigolo !"

Lucie Rispal