Plusieurs milliers de personnes viennent goûter l'andouille du Val-d'Ajol

Comme chaque année lors du week-end précédent le 3ème lundi de février, la commune du Val-d'Ajol, dans les Vosges, voit sa population grandir à vitesse grand V. Les 4 000 habitants de la commune côtoient ce week-end, les gourmets venus profiter d'une nouvelle édition de la foire aux andouilles du Val-d'Ajol. Un événement qui se poursuit encore ce lundi et auquel France Bleu Lorraine vous y emmènera de 10h à 12h avec Jérôme Prodhomme.

ⓘ Publicité

Un terroir à protéger

Sur place, on retrouve de nombreux locaux, très heureux de retrouver les allées du marché gourmand, ouvert pendant les 3 jours de festivités. Avec son ami Loïc, Théo est en train de manger un bout de fuseau sur du pain. "Un vrai repas de bon-vivant !", se réjouit-il, lui qui vit au Val-d'Ajol depuis tout petit. "Il n'en faut pas plus de toute façon : un verre de vin blanc et on est nickel", précise-t-il.

Des stands d'andouille remplis de clients. © Radio France - Arthur Blanc

"Il faut que ça reste perpétuel", ajoute Isabelle, une habituée. Comme beaucoup de visiteurs de la foire, elle tient à conserver ce patrimoine dont la renommée n'a fait que s'accentuer au fil des années. "Il faut montrer qu'il y a une histoire ce sont nos racines." Un point de vue évidemment partager par Jean-Yves Remy, dont le stand de charcuterie est présent depuis 1966, le plus ancien de la foire. "On voit toujours les mêmes têtes, il y a les gens, l'ambiance. C'est ça qui est bien", décrit-il.

loading