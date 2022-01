Plusieurs stations de ski alsaciennes rouvrent leurs pistes ce samedi

Plusieurs domaines skiables des Vosges alsaciennes retrouvent leur manteau blanc et rouvrent leurs pistes. Entre 10 et 20 centimètres de neige sont tombés entre ce vendredi et ce samedi sur les hauteurs d'Alsace. Les stations de ski avaient été contraintes de fermer leurs portes quelques jours avant le Nouvel An à cause des températures exceptionnellement douces.

Quatre domaines skiables partiellement opérationnels

Au Markstein , quatre pistes sur quatorze sont ouvertes ce samedi. Quatre remontées mécaniques sont en activité pour permettre d'y accéder. 15 cm de neige en bas des pistes, 20 cm en haut. La station du Grand-Ballon reste fermée ce samedi, faute d'enneigement suffisant. Pour les amateurs de ski nordique et de raquettes, le domaine nordique du Markstein Grand-Ballon a préparé 25 km sur 60.

Au Lac Blanc , entre 15 et 20 cm de poudreuse sont tombés. La station rouvre trois pistes vertes et 2 téléskis.

Pour accéder aux stations, les pneus neige ou les chaînes sont obligatoires. Une fois arrivés, le pass sanitaire et le port du masque sont exigés.