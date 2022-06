PODCAST - Découvrez la saison 3 de "La folie des hauteurs"

Avez-vous déjà rêvé de gravir l'Everest ? Chasser le yéti, décoller en parapente depuis le "Toit du Monde", vous hisser au sommet sans oxygène voire décrocher un record de vitesse entre le camp de base et la cime... Dans la saison 3 de "La folie des hauteurs", Lionel Cariou et Simon Berthier vous proposent de vivre toutes ces aventures comme si vous y étiez.

À partir de ce mercredi 22 juin, partez sur les traces de Sir Edmund Hillary, l'apiculteur qui fit progresser la physiologie ; faites la connaissance de Miss Elizabeth Hawley, archiviste de l'Himalaya ; de Marco Siffredi, loin d'être un trompe-la-mort sous ses airs de snowboarder punk ; de Jean-Marc Boivin, fascinant touche-à-tout voltigeur ; de Marc Batard et de son caractère bien trempé ; et de Lydia Bradey qui a dû se battre pour faire reconnaître son exploit.

Six nouvelles histoires incroyables vécues par six personnages hors du commun sont à découvrir dans le podcast "montagne" de France Bleu Isère. Six épisodes que vous pourrez écouter à partir de ce mercredi 22 juin sur francebleu.fr et sur l'application Radio France.

"La folie des hauteurs" est un podcast original écrit par Lionel Cariou et réalisé par Simon Berthier. Production France Bleu Isère. En partenariat avec Alpine Mag.